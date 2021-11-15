"Який настрій після Болгарії (1:1)? Атмосфера завжди чудова, ми непогано зіграли з болгарами. Там була важлива картина гри, а те, що не забили – так буває у футболі. Ми добре контролювали м'яч, пресингували, створювали моменти, атакували через фланги. Ми не забили вдруге, але продовжували атакувати, хотіли виграти. Це був лише товариський матч, всі розуміють, що завтра найважливіше.

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Регрес у грі після Євро? Наша ситуація непогана, завтра потрібен єдиний результат – перемога. Були хороші матчі, але нам не щастило, пропускали на останніх хвилинах. Завтра у нас матч за плей-офф. Якби все було справді погано, то ми б не мали шансів. А так – у нас є завдання, останній іспит завтра", – заявив Маліновський на прес-конференції.

Нагадаємо, боснійці прийматимуть Україну 16 листопада, початок о 21:45. Господарі вже втратили всі шанси виходу на Мундіаль, а підопічним Петракова потрібна виключно перемога і сподівання на Францію у паралельному матчі проти фінів.

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