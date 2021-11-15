"Какое настроение после Болгарии (1:1)? Атмосфера всегда отличная, мы неплохо сыграли с болгарами. Там была важна картина игры, а то, что не забили – так бывает в футболе. Мы хорошо контролировали мяч, прессинговали, создавали моменты. Мы не забили второй раз, но продолжали атаковать, хотели выиграть. Это был только товарищеский матч, все понимают, что завтра самое важное.

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Регресс в игре после Евро? Наша ситуация неплохая, завтра нужен единственный результат – победа. Были хорошие матчи, но нам не повезло, пропускали на последних минутах. Завтра у нас матч за плей-офф. Если бы все было действительно плохо, то у нас не было бы шансов. А так – у нас есть задача, последний экзамен завтра", – заявил Малиновский на пресс-конференции.

Напомним, боснийцы будут принимать Украину 16 ноября, начало в 21:45. Хозяева уже потеряли все шансы выхода на Мундиаль, а подопечным Петракова нужна исключительно победа и надежда на Францию ​​в параллельном матче против финнов.

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