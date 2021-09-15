"Велика поразка, погано програвати з таким рахунком вдома. Але в першому таймі ми боролися, а Баварія вийшла вперед після рикошету. Після 0:2 було важко. У гру вступили 18-річні футболісти, команда показала своє обличчя, боролася.

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Що є то є. Зараз Барселона така, яка є. Це складний рік. Баварія була кращою, але у нас є підстави, щоб продовжувати боротися. Будемо дивитися наприкінці сезону, нас можуть підсилити Агуеро, Фаті. Зараз ми не в числі фаворитів Ліги чемпіонів, але це ні на що не впливає. Іноді ми вважалися фаворитами, але не досягали успіху", – наводить слова Піке Marca.

Зазначимо, що Баварія розбила Барселону (3:0) в матчі групового етапу Ліги чемпіонів завдяки дублю Лєвандовскі та голу Мюллєра.

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