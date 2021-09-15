"Крупное поражение, плохо проигрывать с таким счетом дома. Но в первом тайме мы боролись, а Бавария вышла вперед после рикошета. После 0:2 было трудно. В игру вступили 18-летние футболисты, команда показала свое лицо, боролась.

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Что есть то есть. Сейчас Барселона такая, какая есть. Это сложный год. Бавария была лучше, но у нас есть основания, чтобы продолжать бороться. Будем смотреть в конце сезона, нас могут усилить Агуэро, Фати. Сейчас мы не в числе фаворитов Лиги чемпионов, но это ни на что не влияет. Иногда мы считались фаворитами, но не достигали успеха", – приводит слова Пике Marca.

Отметим, что Бавария разбила Барселону (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря дублю Левандовски и голу Мюллера.

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