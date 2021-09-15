Захисник Барселони Жорді Альба з останніх сил відіграв у поєдинку проти Баварії в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Ніч перед матчем з Баварією видалась для оборонця "блаугранас" дуже складною – Альба мав температуру 38,5 та блював, через що не тренувався в день гри.

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Втім, Рональд Куман, знаючи про стан свого підопічного, все одно виставив його на гру проти мюнхенців. Альба попросив заміну на 74 хвилині, оскільки відчув дискомфорт в області підколінного сухожилля правого стегна. Захисник має пройти поглиблений медогляд, аби визначити серйозність пошкодження.

До слова, такі жертви Альби не допомогли Барселоні – Баварія розбила суперника з рахунком 3:0 та очолила групу E.

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Alba tiene la sensación de que se rompía. Ha pedido el cambio porque ha notado un pinchazo en los isquios de la pierna derecha. Anoche estuvo a 38,5 de fiebre y vomitando por eso hoy no entrenó. Finalmente se esforzó para jugar y se lesionó. Mañana más pruebas. @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) September 14, 2021