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Запорожан: Не лякає, що Динамо зосередиться на Кубку України

08:00 404 Читать на русском
Запорожан: Не лякає, що Динамо зосередиться на Кубку України
Андрій Запорожан / Фото з відкритих джерел

Капітан Олександрії Андрій Запорожан прокоментував результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України, за результатами якого його команда протистоятиме київському Динамо.

 

"Олександрії вже доводилося зустрічатися з Динамо у кубковому турнірі. Пам'ятається, в 2016 році ми навіть змусили киян достроково зійти з дистанції на чвертьфінальній стадії. Звичайно, нам дуже хочеться повторити той успіх.

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Мені доводилося чути думки деяких експертів, які вважають, що оскільки динамівці значно відстали від Шахтаря в чемпіонаті, то тепер вони зосередяться на виступі у кубковому турнірі, де будуть намагатися завоювати почесний приз. Але це нас не лякає, тому що в Олександрії теж честолюбні плани", – цитує Запорожана офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матчі 1/4 Кубка України відбудуться вже навесні наступного року.

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Андрій Запорожан Андрій Запорожан Динамо Динамо Олександрія Олександрія Кубок України Динамо - Олександрія
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