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Олександрія отримала непогані преміальні за поразку від Гента – таке відбулося вже не вперше

10:37 1238 Читать на русском
Олександрія отримала непогані преміальні за поразку від Гента – таке відбулося вже не вперше
Гравці Олександрії / фото: ФК Олександрія

Журналіст програми ТаТоТаке Михайло Співаковський у черговому випуску програми розповів про преміальні для гравців Олександрії після заключного матчу групового етапу Ліги Європи.

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
Денис Мірошніченко 54’
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
54’ Денис Мірошніченко

"За моєю інформацією, після матчу в Генті Олександрія отримала преміальні. Після поразки в Лізі Європи. 100 тисяч доларів", – зазначив Співаковський в програмі ТаТоТаке.

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Раніше головний тренер Олександрії Володимир Шаран зазначав, що його команда отримала премію після програного поєдинку 5-го туру Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Нагадаємо, Олександрія посіла останню позицію в групі I, набравши 3 очки за 6 турів. До слова, український клуб вперше у своїй історії потрапив до групового етапу Ліги Європи.

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