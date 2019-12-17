Олександрія отримала непогані преміальні за поразку від Гента – таке відбулося вже не вперше

Журналіст програми ТаТоТаке Михайло Співаковський у черговому випуску програми розповів про преміальні для гравців Олександрії після заключного матчу групового етапу Ліги Європи.

"За моєю інформацією, після матчу в Генті Олександрія отримала преміальні. Після поразки в Лізі Європи. 100 тисяч доларів", – зазначив Співаковський в програмі ТаТоТаке.

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Раніше головний тренер Олександрії Володимир Шаран зазначав, що його команда отримала премію після програного поєдинку 5-го туру Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Нагадаємо, Олександрія посіла останню позицію в групі I, набравши 3 очки за 6 турів. До слова, український клуб вперше у своїй історії потрапив до групового етапу Ліги Європи.

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