Адейємі став відкриттям нинішньої Ліги чемпіонів: заробив 3 пенальті проти Севільї, оформив дубль у ворота Лілля та забив Вольфсбургу. За форвардом почали активно полювати топ-клуби. Особливо представники німецької Бундесліги – Баварія та Борусія Дортмунд.

Баварія планує підписати відкриття цьогорічної Ліги чемпіон

Однак керівництво Зальцбурга чітко заявило, що не відпустить Адейємі взимку. "Карім завершить сезон у нас. Це і його позиція, і наша. Я не знаю, що має трапитися, щоб він пішов з Зальцбурга до кінця сезону", – цитує спортивного директора клубу Крістофа Фройнда Sky.

Контракт Адейємі з австрійським клубом розрахований до літа 2024-го. Потенційний трансфер оцінюється у 20 млн євро.

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