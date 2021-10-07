Баварія планує підписати відкриття цьогорічної Ліги чемпіонів
Форвард Зальцбурга Карім Адеємі може піти на підвищення після вдалих виступів у Лізі чемпіонів 2021/22.
Баварія розпочала переговори з Зальцбургом щодо переходу Адеємі вже цього січня, повідомляє твіттер-акаунт Bayern&Germany з посиланням на Spox.
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Мюнхенців змушує пришвидшитись велика кількість претендентів на нападника. Цікаво, що Баварія планує одразу після завершення трансферу віддати Адеємі назад у Зальцбург в оренду.
До слова, Адеємі провів за Зальцбург 16 матчів в усіх турнірах у поточному сезоні, у яких забив 11 голів та віддав 2 асисти.
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