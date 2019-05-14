Тоттенхем – Ліверпуль: став відомий арбітр фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА призначив суддівську бригаду на фінальний матч Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що матч між Тоттенхемом та Ліверпулем обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Даміром Скоміною.

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Асистентами працюватимуть Прапротнік та Роберт Вукан. Обидва також зі Словенії. Четвертим арбітром буде Матео Лаос з Іспанії.

На VAR будуть працювати Поль ван Бокель (Нідерланди), Фелікс Цваєр та Марк Борш (обидва – Німеччина).

Матч відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано. Початок о 22:00 за київським часом.

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