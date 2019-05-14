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Тоттенхем – Ліверпуль: мерсисайдці отримають домашню роздягальню попри гостьовий статус у фіналі Ліги чемпіонів

14 травня 00:40 920 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: мерсисайдці отримають домашню роздягальню попри гостьовий статус у фіналі Ліги чемпіонів
Мохамед Салах / ФК Ліверпуль

Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів займатиме роздягальню мадридського Атлетіко через умови безпеки.

 

Тоттенхем є номінальним господарем у фіналі Ліги чемпіонів на стадіоні Ванда Метрополітано. Проте, за інформацією The Telegraph, роздягальню Атлетіко отримає саме Ліверпуль.

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Це пов'язано з тим, що вболівальники "червоних" розташовуватимуться на південній трибуні стадіону, тоді як гостьова роздягальня знаходиться ближче до північної, де перебуватимуть фанати "шпор". Як повідомили організатори матчу, таке рішення дозволить прихильникам обох команд підійти до Ванда Мерополітано з різних сторін.

Матч Тоттенхем – Ліверпуль відбудеться 1 червня в Мадриді о 22:00 за київським часом.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Ванда Метрополітано
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