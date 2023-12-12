Зальцбург у рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Бенфіку. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Зальцбургом і Бенфікою стартує о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку доступна на MEGOGO. Анатолій Трубін розпочне зустріч в основному складі "орлів".

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Обидва колективи давно втратили шанси на плей-офф ЛЧ, однак вони зберігають шанси на 1/8 фіналу Ліги Європи. Австрійці випереджають португальців на три очки, маючи перевагу в особистих зустрічах. Для прориву в євровесну команді Анатолія Трубіна необхідно перемагати з різницею в три голи.

Стартові склади:

Зальцбург: Шлагер – Дедіч, Пйонтковскі, Павловіч, Байду – Сучіч, Гурна-Дуат, Бідструп – Ратков, Глух, Нене

Бенфіка: Трубін – Аурснес, Араухо, Отаменді, Марату – Невеш, Кьокчу – Ді Марія, Рафа Сілва, Жоау Маріу – Тенгстедт

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