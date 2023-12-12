Зальцбург в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Бенфику. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Зальцбургом и Бенфикой стартует в 22:00 по киевскому времени. Трансляция поединка доступна на MEGOGO. Анатолий Трубин начнёт встречу в основном составе "орлов".

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Оба коллектива давно упустили шансы на плей-офф ЛЧ, однако они сохраняют шансы на 1/8 финала Лиги Европы. Австрийцы опережают португальцев на три очка, имея преимущество в личных встречах. Для прорыва в евровесну команде Анатолия Трубина необходимо побеждать с разницей в три гола.

Стартовые составы:

Зальцбург: Шлагер – Дедіч, Пйонтковскі, Павловіч, Байду – Сучіч, Гурна-Дуат, Бідструп – Ратков, Глух, Нене

Бенфіка: Трубін – Аурснес, Араухо, Отаменді, Марату – Невеш, Кьокчу – Ді Марія, Рафа Сілва, Жоау Маріу – Тенгстедт

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