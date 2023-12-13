Ліга чемпіонів, 6-й тур, група С

Наполі – Брага – 2:0

Голи: Саатчі, 9 (у свої ворота), Осімхен, 33

Уніон – Реал – 2:3

Голи: Фолланд, 45+1, Крал, 85 – Хоселу, 61, 72, Себальйос, 89

Не реалізував пенальті: Модріч, 45 (Реал)

У завершальному матчі групового етапу ЛЧ Наполі міг дозволити собі програти з мінімальним рахунком – у цьому випадку чемпіон Італії випередив би Брагу в турнірній таблиці завдяки кращій різниці м'ячів. Але команда Вальтера Мадзаррі не стала грати з вогнем і забезпечила собі комфортну перевагу ще в першому таймі: спочатку Сердар Саатчі зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Ді Лоренцо з правого флангу, а потім відзначився і Віктор Осімхен.

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Буквально за день до гри форвард Наполі відпросився в клубу, щоб злітати до Марокко на церемонію нагородження африканського "Золотого м'яча" – і отримав дозвіл з однією умовою: одразу після церемонії Осімхен мав повернутися до Неаполя. Уже наступного ранку Віктор тренувався на ранковій сесії команди в статусі найкращого гравця Африки. А ввечері підтвердив свій статус голом у ворота Браги. І Як! Після удару з напівоберта, немов укриваючи м'яч корпусом.

У паралельному матчі групи С Реал, граючи не найосновнішим складом, дозволив собі розслабитися і подарував берлінському Уніону надію на першу перемогу в клубній історії в Лізі чемпіонів. У компенсований до першого тайму час Кевін Фолланд підстеріг невдале винесення Алабою м'яча, продавив Начо і пробив Кепу. Найцікавіше, що за хвилину до цього епізоду Реал змарнував нагоду забити з пенальті. Лейта зіграв рукою у власному штрафному, проте Лука Модріч не зумів покарати берлінців – Фредерік Рьоннов ногами відбив удар хорвата, який пробив не найкращим чином, практично по центру воріт.

Однак після перерви все стало на свої місця: Хоселу оформив дубль і позбавив Уніона європейської весни. Щоправда, після цього команди ще раз обмінялися голами: Алекс Крал, який вийшов на заміну, пробив Кепу з-за меж штрафного (іспанський воротар зіграв у цьому епізоді не найкращим чином), а Себальйос забив завдяки рикошету.

Цією перемогою Реал відправив Брагу в Лігу Європи, Уніон може зосередитися на боротьбі за виживання у чемпіонаті Німеччини.