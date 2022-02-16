РБ Зальцбург і Баварія перебувають на різних частинах планети в плані футбольної могутності, але насправді у обох команд багато спільного. Австрійський гранд у цьому сезоні навіть більше схожий на мюнхенців, ніж самі мюнхенці – команда йде до дев'ятого поспіль чемпіонства у місцевій Бундеслізі, відірвавшись від другого місця на 14 очок і залишаючись найбагатшим і найсильнішим клубом країни. Німецький "рекордмайстер" же має гандикап всього у 6 залікових балів.

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Очевидно, що всіх цих чеснот недостатньо для рівного матчу проти Баварії. Сили нерівні, однак списувати команду Маттіаса Яйссле до стартового свистка не варто. По-перше, РБ Зальцбург дуже сильно грає у рідних стінах – вдома австрійці перемогли Севілью, Лілль і Вольфсбург, забивши шість голів і пропустивши всього два. У чемпіонаті вони не знають поразок в рідних стінах з грудня 2020 року.

По-друге, австрійські колективи славляться дуже хорошою тактичною підготовкою. Особливо вони сильні в пресингу, а РБ Зальцбург на груповому етапі ЛЧ показав найвищу інтенсивність. По-третє, Мюнхен виявляє певну вразливість оборони до закидань за спину – а головною родзинкою РБ є забігання крайніх захисників у зони за центрбеками.

Всі ці недоліки не мали б сенсу, якби Баварія демонструвала звичний інфернальний рівень. "Рекордмайстер" близький до цього, однак система Юліана Нагельсманна ще не відлагоджена – і вона відносно часто дає збій там, де цього найменше очікуєш. Що і говорити, коли на вихідних Бохум переграв мюнхенців, заколотивши в їхні ворота 4 голи ще до перерви. Також можна згадати сенсаційні поразку Аугсбургу й Айнтрахту, а 0:5 від кризового Ґладбаха взагалі увійшли до історії. Як для Баварії, фіаско занадто багато.

Баварія дає проти себе грати. Дану особливість відчуло навіть Динамо. Тим не менш, не варто переоцінювати осічки чи невиразні виступи німецького чемпіона – на дистанції підопічні Юліана Нагельсманна рвуть не тільки Бундеслігу, а і всю Європу. Групу вони пройшли з шістьма перемогами при різниці голів 22-3, а у національній першості мюнхенці впевнено били усіх претендентів на топ-4.

"Червоні" забили найбільше голів серед усіх команд топ-5 ліг (70), мають найвищий xG (60,7), йдуть першими у Європі за пасами під удар, другими за пасами на просування і третіми за проникними передачами та дотиками в штрафному. Важко в принципі знайти показник, за яким Баварія не перебуває в топ-5 або топ-10 клубів на континенті. Словом, Зальцбургу не позаздриш.

Кадрова ситуація

У РБ Зальцбург дуже серйозні проблеми з кадрами. У матчі проти Баварії австрійці навряд чи зможуть розраховувати одразу на шістьох виконавців – Діамбу, Око, Валльчі, Бернардо та Секу Койта. Вони травмовані. Під питанням участь Сеско, Діакіте та Юнозовіча. Можливо, сьогодні когось вдасться витягнути з лазарету, однак втрати дуже серйозні.

У мюнхенців теж не все гаразд. Нойєр і Горецка отримали пошкодження, Мусіала відновлюється від коронавірусу, а у Альфонсо Девіса виявили ознаки легкого міокардиту. Ця четвірка точно не зіграє

Орієнтовні склади на матч РБ Зальцбург – Баварія

РБ Зальцбург: Кьон – Крістенссен, Бомавоко, Вьобер, Ульмер – Капальдо, Камара, Зайвальд – Ааронссон – Адеємі, Окафор

Баварія: Ульрайх – Павар, Зюле, Упамекано, Ернандес – Кімміх, Толіссо – Коман, Мюллер, Сане – Лєвандовскі

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Зальцбург – дуже симпатичний колектив, але він і так стрибнув вище голови. Можна багато говорити про мінуси гранди та плюси маленьких команд, але реальний стан справ вчора показав розгром Спортінга. Знекровлений РБ ризикує повторити долю португальців – занадто вже зла має приїхати Баварія і занадто велика різниця в класі.

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