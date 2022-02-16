РБ Зальцбург и Бавария находятся на разных частях планеты в плане футбольного могущества, но на самом деле у обеих команд много общего. Австрийский гранд в этом сезоне даже больше похож на мюнхенцев, чем сами мюнхенцы – команда идет к девятому подряд чемпионству в местной Бундеслиге, оторвавшись от второго места на 14 очков и оставаясь самым богатым и сильным клубом страны. Немецкий "рекордмастер" имеет гандикап всего в 6 зачетных баллов.

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Очевидно, что всех этих достоинств недостаточно для равного матча против Баварии. Силы неравные, однако списывать команду Маттиаса Яйссле до стартового свистка не стоит. Во-первых, РБ Зальцбург очень сильно играет в родных стенах – дома австрийцы победили Севилью, Лилль и Вольфсбург, забив шесть голов и пропустив всего два. В чемпионате они не знают поражений в родных стенах с декабря 2020 года.

Во-вторых, австрийские коллективы славятся очень хорошей тактической подготовкой. Особенно они сильны в прессинге, а РБ Зальцбург на групповом этапе ЛЧ показал высокую интенсивность. В-третьих, Мюнхен проявляет определенную уязвимость обороны к забросам за спину – а главной изюминкой РБ является забегание крайних защитников в зоны за центрбеками.

Все эти недостатки не имели бы смысла, если бы Бавария демонстрировала привычный инфернальный уровень. "Рекордмастер" близок к этому, однако система Юлиана Нагельсманна еще не отлажена – и она относительно часто дает сбой там, где этого меньше всего ожидаешь. Что и говорить, когда на выходных Бохум обыграл мюнхенцев, заколотив в их ворота 4 гола еще до перерыва. Также можно вспомнить сенсационное поражение Аугсбурга и Айнтрахта, а 0:5 от кризисного Гладбаха вообще вошли в историю. Как для Баварии, фиаско слишком много.

Бавария дает против себя играть. Данную особенность почувствовало даже Динамо. Тем не менее, не стоит переоценивать осечки или невыразительные выступления немецкого чемпиона – на дистанции подопечные Юлиана Нагельсманна рвут не только Бундеслигу, но и всю Европу. Группу они прошли с шестью победами при разнице голов 22-3, а в национальном первенстве мюнхенцы уверенно избивали всех претендентов на топ-4.

"Красные" забили больше голов среди всех команд топ-5 лиг (70), имеют самый высокий xG (60,7), идут первыми в Европе по пасам под удар, вторыми по пасам на продвижение и третьими по проникающим передачам и касаниям в штрафной. Трудно в принципе найти показатель, по которому Бавария не находится в топ-5 или топ-10 клубах на континенте. Словом, Зальцбургу не позавидуешь.

Кадровая ситуация

У РБ Зальцбург очень серьезные проблемы с кадрами. В матче против Баварии австрийцы вряд ли смогут рассчитывать сразу на шесть исполнителей – Диамбу, Око, Валльчи, Бернардо и Секу Койта. Они травмированы. Под вопросом участие Сеско, Диаките и Юнузовича. Возможно, сегодня кого-то удастся вытащить из лазарета, однако потери очень серьезные.

У мюнхенцев тоже не все в порядке. Нойер и Горецка получили повреждения, Мусиала восстанавливается от коронавируса, а у Альфонсо Дэвиса обнаружили признаки легкого миокардита. Эта четверка точно не сыграет

Ориентировочные составы на матч РБ Зальцбург – Бавария

РБ Зальцбург: Кён – Кристенсен, Бомавоко, Вебер, Ульмер – Капальдо, Камара, Зайвальд – Ааронсон – Адееми, Окафор

Бавария: Ульрайх – Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес – Киммих, Толиссо – Коман, Мюллер, Сане – Левандовски

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Зальцбург – очень симпатичный коллектив, но он и так прыгнул выше головы. Можно много говорить о минусах гранда и плюсах маленьких команд, но реальное положение дел вчера показало разгром Спортинга. Обескровленный РБ рискует повторить судьбу португальцев – слишком уж зла должна приехать Бавария и слишком большая разница в классе.

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