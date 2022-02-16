Інтер вже давно вийшов із кризи першої половини 2010-х, виступаючи у Лізі чемпіонів чотири сезони поспіль, взявши срібло Серії А та Ліги Європи, а також вигравши Скудетто. У поточному чемпіонаті "нерадзуррі" також борються за титул, а тактичні аналітики нахвалюють міланців – тим не менш, "змій" досі незвично записувати в ряди топ-команд. Вочевидь, взнаки дається 10-річна відсутність у плей-офф ЛЧ. Востаннє Інтер виходив у 1/8 фіналу в сезоні 2011/12, одразу ж вилетівши від Марселя (зараз подібне просто неможливо уявити).

УЄФА безкоштовно роздасть 10 тисяч квитків на фінал Ліги чемпіонів – є нюанс

Сімоне Індзагі повернув клуб у реальну еліту, хоча влітку всі скептично оцінювали його перспективи. Новий тренер ще ніколи не працював на такому рівні, а керівництво урізало фінансування, продавши Лукаку й Хакімі. Крім того, "нерадзуррі" залишились без Еріксена. Втім, зірок оперативно замінили Джеко, Корреа, Дюмфріс та Чалханоглу, а Інтер досить швидко набрав форму – причому не менш потужну, ніж при Конте. До зими міланці набрали навіть більше очок, ніж з доном Антоніо, а в січні команда взяла Суперкубок.

Сьогоднішній Інтер надзвичайно сильно нагадує торішній. Збереглася базова схема 3-5-2, статистичні показники майже ідентичні, а ігрова модель продовжує базуватись на контролі простору, інтенсивному високому пресингу. Все так же один із центрбеків займається просуванням. Від себе Сімоне Індзагі додав більше бажання володіти м'ячем (показник виріс з 52% до 56%) – контроль реалізовується через активну взаємодію центрхавів. Гейм-менеджмент же став більше гнучким – в складі зникли недоторкані футболісти на кшталт Лукаку, а заміни не стільки освіжають гру, скільки змінюють її в тактичному плані.

Зарядись енергією нестримного футболу, переглядаючи улюблені матчі Ліги чемпіонів разом із коктейлями на основі преміальної Żubrówka Czarna! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Інтер став більш гнучким, зберігши всі чесноти з попереднього сезону. Як наслідок, "змії" захопили лідерство у Серії А в листопаді й не відпускали його до середини лютого – причому кілька разів міланці могли піти у значний відрив. Проблемою стала нестабільність. У найважливіший момент "нерадзуррі" виявляють схильність втрачати концентрацію як по ходу матчу, так і на турнірній дистанції. Як наслідок, перше місце було втрачено у попередньому турі, хоча у Інтера є ще матч в запасі.

За останній місяць команда Сімоне Індзагі розписала "нулі" з Аталантою, розділила очки з Наполі й програла Мілану. Осічка в дербі взагалі шокувала, адже протягом години гри Інтер трощив Мілан – втім, забити вдалося всього один м'яч (з пенальті), а після двох швидких і досить випадкових голів Жиру "нерадзуррі" розвалилися. Ця ж нестабільність не дозволила зачепитись за очки з Реалом у групі й ледь не коштувала путівки у 1/8 фіналу. Подібні проблеми неабияк тривожать італійських тіфозі перед матчем з Ліверпулем.

Мерсисайдці після довгоочікуваного чемпіонства трішки просіли, завершивши попередній розіграш АПЛ аж на третій позиції. Втім, у тому сезоні "червоних" переслідувала величезна кількість кадрових втрат – дійшло до того, що в центрі оборони грали Озан Кабак і Нейт Філліпс. При цьому за більшістю статистичних показників команда все одно трималася дуже високо, тож тактичні аналітики заспокоювали вболівальників. Ліверпулю обіцяли повернення в топ.

Так і сталося. Лазарет спорожнів, а ігрова форма та результати Ліверпуля різко пішли вгору – підопічні Юргена Клоппа набрали максимум очок у "групі смерті" з Міланом, Атлетіко та Порту (17 забитих голів, 6 пропущених) і почали реальну боротьбу з Манчестер Сіті за чемпіонство. Мерсисайдці поки що йдуть другими з відривом у 7 очок від Челсі й з відставанням у 9 від "містян", однак у них є матч в запасі. Салах йде першим у гонитві бомбардирів АПЛ, Трент – найкращий асистент.

Щонайважливіше, Ліверпуль не просто перемагає, а й демонструє надзвичайно потужний футбол. Команда Юргена Клоппа – друга за результативністю та гостротою ударів серед топ-5 ліг (61 гол, 58,6 xG, більше тільки у Баварії), друга за кількістю точних пасів у штрафний, третя за передачами на чужій третині й п'ята за пасами під удар. За кількість передач на просування мерсисайдці лідирують у Європи. "Червоні" круті як при позиційному наступі, так і в контратаках – за середньою кількістю ударів після них Ліверпуль ділить європейське лідерство з Баварією.

Словом, суперник у Інтера надзвичайно потужний. Важко знайти якісь серйозні мінуси в його грі, але прямо зараз у Ліверпуля є певні проблеми з формою лідерів. Салах і Мане нещодавно повернулись з КАН, після якого треба заново виходити на пік форми. Ван Дейк же став частіше провалюватись у обороні – втім, проблеми більше пов'язані з системою високого пресингу, у якій Вірджілу доводиться частіше читати складні епізоди.

У Ліверпуля є ще одна неприємна особливість, яка пов'язана з плюсами. Оборона "червоних" нині грає дуже високо, допомагаючи тримати м'яч на чужій половині й швидко його повертаючи. Такий футбол вимагає тримати стрункість лінії – і перша ж помарка в такому стилі ризикує вилитись у небезпечну контратаку. У поточному сезоні було небагато матчів, в яких суперник не тікав віч-на-віч з Аліссоном. Інтер – майстер контратак, тож підопічним Юргена Клоппа не можна розслаблятись.

Кадрова ситуація

Головною проблемою Інтера стане відсутність Барелли. Півзахисник з унікальним вмінням роботи між лініями під високим темпом пропустить матч через дискваліфікацію – причому він не допоможе і на Енфілді. У нього бан на 2 поєдинки за бійку з Мілітао.

Крім того, через травму не зіграють Госенс і Корреа. Участь Бастоні залишається під сумнівом, адже він всього кілька днів тому приступив до тренувань. У центрбека було пошкодженням зв'язок гомілкостопу.

У Ліверпуля проблем з кадрами практично немає. Були питання щодо форми Хендерсона – Джордан травмувався у матчі проти Бернлі. Втім, Юрген Клопп заявив, що пошкодженням виявилось несерйозним.

Орієнтовні склади на матч Інтер – Ліверпуль

Інтер: Хандановіч – Шкріньяр, Де Врей, Дімарко – Дюмфріс, Відаль, Брозовіч, Чалханоглу, Перішіч – Мартінес, Джеко

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Алькантара – Салах, Жота, Мане

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Авторитетний аналітичний портал FiveThirtyEight дає 72% вірогідності проходу Ліверпуля у чвертьфінал. Така оцінка здається дещо завищеною – Інтер значно краще організований, ніж суперники мерсисайдців по групі ЛЧ, а команда Юргена Клоппа дозволяє грати проти себе. До того ж, висока лінія оборони англійців ідеально підходить для контратак міланців.

Навряд чи "нерадзуррі" покинуть поле без голів, але Ліверпуль дійсно потужніший за всіма показниками. Італійці отримали в пару найкращу атаку Європи (після Баварії), а от оборону Інтера не можна назвати непробивною. Та і Хандановіч останнім часом не вражав. З огляду на ці факти, перемога гостей здається більш вірогідною.

Зальцбург – Баварія: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів