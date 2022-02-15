"Коли пропускаєш чотири голи, захист критикують. Загалом ми стали стабільнішими в обороні, але у нас були провали з Бохумом та Гладбахом. Наша команда володіє м'ячем найбільше в Європі. У більшості випадків нам вдається забити більше, ніж пропустити. У Лізі чемпіонів та у Кубку вплив пропущених голів набагато більший.

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Зальцбург готовий дати нам бій, і, вважаю, це добрий знак. У них сильна команда, яка вперше вийшла у плей-офф. Злякатися такої битви – точно проти їхньої природи.

Ми підійшли до найцікавішої частини сезону. Бажаємо розвинути те, чого вдалося досягти на груповому етапі. Гратимемо перед 30-ма тисячами глядачів, чого з нами не траплялося вже давно. Буде чудовий вечір Ліги чемпіонів", – цитує Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

До слова, перший поєдинок у протистоянні Зальцбурга та Баварії відбудеться завтра, 16 лютого, у Австрії. Матч-відповідь зіграють 8 березня у Мюнхені. Обидві гри розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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