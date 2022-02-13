Чинний чемпіон Німеччини на виїзді зазнав болючого удару від Бохума в рамках 22-го туру Бундесліги. Попри швидкий гол від Лєвандовскі, господарі ще до свистка на перерву змусили шаленіти своїх вболівальників.

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Футболісти Бохума примудрились 4 рази відзначитись у воротах Ульрайха. Варто відзначити останній м'яч господарів, який вражає своєю майстерністю. У другому таймі Лєвандовскі зумів відквитати ще один м'яч, але навіть для нічиєї цього було недостатньо.

Попри поразку, Баварія залишається лідером таблиці Бундесліги, випереджаючи Борусію Д на 9 очок.

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