"Когда пропускаешь четыре гола, защиту критикуют. В общем, мы стали стабильнее в обороне, но у нас были провалы с Бохумом и Гладбахом. Наша команда владеет мячом больше всехо в Европе. В большинстве случаев нам удается забить больше, чем пропустить. В Лиге чемпионов и в Кубке влияние пропущенных голов гораздо больше.

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Зальцбург готов дать нам бой, и, я думаю, это хороший знак. У них сильная команда, впервые вышедшая в плей-офф. Испугаться такой битвы – точно против их природы.

Мы подошли к самой интересной части сезона. Желаем развить то, чего удалось добиться на групповом этапе. Будем играть перед 30 тысячами зрителей, чего с нами не случалось уже давно. Будет отличный вечер Лиги чемпионов", – цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Первый поединок в противостоянии Зальцбурга и Баварии состоится завтра, 16 февраля, в Австрии. Ответный матч сыграют 8 марта в Мюнхене. Обе игры начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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