"Моя работа в опасности? Думаю, нет. Сложные моменты – это тоже часть игры. Остается закрыть рот и работать.

У Ювентуса отобрали очки – итальянская ассоциация судей объяснила ошибочно отмененный гол в матче с Салернитаной

Первые 20 минут мы провели хорошо, потом начали отступать и усложнять себе игру. Можно сказать, что после 2:1 игра практически закончилась. Могли пропустить больше, хотя имели шанс и сравнять на исходе. Впрочем, впечатление от игры это вряд ли бы изменило. Надо заткнуться, работать и думать о предстоящем матче чемпионата. В еврокубках еще ничего не потеряно.

Мне не в чем винить команду, я понимаю трудности на психологическом уровне. У нас были сложные условия, пенальти изменил игру на психологическом уровне. Волнуюсь ли я? Я думаю, но в первую очередь ты должен работать спокойно и ответственно. Мы все – я, команда, клуб", – приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Наполи с каскадом пенальти разгромил Рейнджерс, Челси оступился с Зальцбургом, Ювентус проиграл Бенфике