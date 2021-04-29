Півзахисник ПСЖ Марко Верратті не дотримувався субординації у двобої з Ман Сіті (1:2).

В одному з епізодів Марко жорстко зіграв у підкаті проти суперника, після чого Гвардіола відразу почав вимагати картку для хавбека ПСЖ, повідомляє Football Italia.

"Якщо програємо, то програємо", – як Гвардіола мотивував Манчестер Сіті у перерві двобою з ПСЖ

"Чого тобі треба? Закрий свій рот!" – відповів наставнику "містян" Верратті. Варто відзначити, що арбтір не прислухався до Гвардіоли не став показувати італійцю жовту картку.

Матч-відповідь Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться 4 травня.

"Не дивно, що Холанд хотів футболку Зінченка": українець з асистом взяв Париж, вразив фанів і веде Ман Сіті до фіналу ЛЧ