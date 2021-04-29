"Закрий свій рот!" – Верратті грубо відповів Гвардіолі під час півфіналу Ліги чемпіонів
16:22 - Читать на русском
Півзахисник ПСЖ Марко Верратті не дотримувався субординації у двобої з Ман Сіті (1:2).
завершено
15’ Маркіньйос
77’ Ідрісса Гуйє
Кевін де Брюйне 65’
Ріяд Марез 71’
15’ Маркіньйос
65’ Кевін де Брюйне
71’ Ріяд Марез
77’ Ідрісса Гуйє
В одному з епізодів Марко жорстко зіграв у підкаті проти суперника, після чого Гвардіола відразу почав вимагати картку для хавбека ПСЖ, повідомляє Football Italia.
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"Чого тобі треба? Закрий свій рот!" – відповів наставнику "містян" Верратті. Варто відзначити, що арбтір не прислухався до Гвардіоли не став показувати італійцю жовту картку.
Матч-відповідь Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться 4 травня.
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