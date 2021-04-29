Полузащитник ПСЖ Марко Верратти не соблюдал субординацию в поединке с Манчестер Сити (1:2).

В одном из эпизодов Марко жестко сыграл в подкате против соперника, после чего Гвардиола сразу потребовал карточку для хавбека ПСЖ, сообщает Football Italia.

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"Чего тебе надо? Закрой свой рот!" – ответил наставнику "горожан" Верратти. Стоит отметить, что арбтир не прислушался к Гвардиоле и не стал показывать итальянцу желтую карточку.

Ответный матч Манчестер Сити – ПСЖ состоится 4 мая.

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