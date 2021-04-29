"Закрой свой рот!" – Верратти грубо ответил Гвардиоле во время полуфинала Лиги чемпионов
16:22 - Читати українською
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти не соблюдал субординацию в поединке с Манчестер Сити (1:2).
завершено
15’ Маркиньос
77’ Идрисса Гуйе
Кевин де Брюйне 65’
Рияд Марез 71’
15’ Маркиньос
65’ Кевин де Брюйне
71’ Рияд Марез
77’ Идрисса Гуйе
В одном из эпизодов Марко жестко сыграл в подкате против соперника, после чего Гвардиола сразу потребовал карточку для хавбека ПСЖ, сообщает Football Italia.
"Если проиграем, то проиграем", – как Гвардиола мотивировал Манчестер Сити в перерыве поединка с ПСЖ
"Чего тебе надо? Закрой свой рот!" – ответил наставнику "горожан" Верратти. Стоит отметить, что арбтир не прислушался к Гвардиоле и не стал показывать итальянцу желтую карточку.
Ответный матч Манчестер Сити – ПСЖ состоится 4 мая.
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