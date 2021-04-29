У перерві матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "містяни" поступались ПСЖ (0:1), наставник гостей звернувся до підопічних.

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"Після першого тайму я сказав гравцям: "Грайте у свій футбол, покажіть себе. Якщо ми програємо, то програємо, але ми повинні залишатись самими собою", – цитує Гвардіолу Marca.

Нагадаємо, Сіті вдалось здійснити камбек і вирвати перемогу (2:1). Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 4 травня.

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