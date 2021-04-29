"Якщо програємо, то програємо", – як Гвардіола мотивував Манчестер Сіті у перерві двобою з ПСЖ
13:35 - Читать на русском
Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола лаконічно підбадьорив своїх підопічних.
завершено
15’ Маркіньйос
77’ Ідрісса Гуйє
Кевін де Брюйне 65’
Ріяд Марез 71’
15’ Маркіньйос
65’ Кевін де Брюйне
71’ Ріяд Марез
77’ Ідрісса Гуйє
У перерві матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "містяни" поступались ПСЖ (0:1), наставник гостей звернувся до підопічних.
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"Після першого тайму я сказав гравцям: "Грайте у свій футбол, покажіть себе. Якщо ми програємо, то програємо, але ми повинні залишатись самими собою", – цитує Гвардіолу Marca.
Нагадаємо, Сіті вдалось здійснити камбек і вирвати перемогу (2:1). Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 4 травня.
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