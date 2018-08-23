Заховайло: Цей Аякс стоячи не обіграєш, в Києві доведеться ризикувати

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився враженнями від поразки Динамо від Аякса у Лізі чемпіонів.

"Пропустити три м'ячі в одній грі – забагато. По суті, програли центр поля, підбори біля своєї штрафної треба контролювати. На мій погляд, Хацкевич пізно замінив Гармаша, його заміна напрошувалася вже на двадцятій хвилині. Взаємодія між лініями не вийшла. Не було компактності в обороні, не виходили швидкі переходи в атаку. Та й Бойко нас сьогодні не виручив. Перший тайм дав багато інформації.

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Кендзьору терзали на фланзі один в один. У цій ситуації повинен був допомагати Циганков, або по темпу хтось із опорної зони. Але, на жаль, з підстраховкою партнерів у киян не вийшло.

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Молодці, що змогли забити. Стандарти були небезпечні у виконанні Динамо, видно, що цьому аспекту приділяється багато уваги. Гол був забитий з награною комбінації. Цей Аякс стоячи не обіграєш, в Києві доведеться ризикувати. Я вірю, що Динамо це зробить. Програвати завжди неприємно, ось на підставі цього... Критика заслужена", – написав Заховайло на своїй сторінці у Фейсбук.