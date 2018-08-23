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Заховайло: Этот Аякс стоя не обыграешь, в Киеве придется рисковать

13:28 63 Читати українською
Заховайло: Этот Аякс стоя не обыграешь, в Киеве придется рисковать
В'чеслав Заховайло / фото из соцсетей

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от поражения Динамо от Аякса в Лиге чемпионов.

"Пропустить три мяча в одной игре – много. По сути, проиграли центр поля, подборы у своей штрафной надо контролировать. На мой взгляд, Хацкевич поздно заменил Гармаша, его замена напрашивалась уже на двадцатой минуте. Взаимодействие между линиями не вышла. Не было компактности в обороне, не получались быстрые переходы в атаку. Да и Бойко нас сегодня не выручил. Первый тайм дал много информации.

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Кендзеру терзали на фланге один в один. В этой ситуации должен был помогать Цыганков, или по темпу кто-то из опорной зоны. Но, к сожалению, с подстраховкой партнеров у киевлян не получилось.

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Молодцы, что смогли забить. Стандарты были опасны в исполнении Динамо, видно, что этому аспекту уделяется много внимания. Гол был забит с наигранной комбинации. Этот Аякс стоя не обыграешь, в Киеве придется рисковать. Я верю, что Динамо это сделает. Проигрывать всегда неприятно, вот на основании этого... Критика заслуженная", – написал Заховайло на своей странице в Фейсбук.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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Теги
Аякс - Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Вячеслав Заховайло
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