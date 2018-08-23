Заховайло: Этот Аякс стоя не обыграешь, в Киеве придется рисковать

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от поражения Динамо от Аякса в Лиге чемпионов.

"Пропустить три мяча в одной игре – много. По сути, проиграли центр поля, подборы у своей штрафной надо контролировать. На мой взгляд, Хацкевич поздно заменил Гармаша, его замена напрашивалась уже на двадцатой минуте. Взаимодействие между линиями не вышла. Не было компактности в обороне, не получались быстрые переходы в атаку. Да и Бойко нас сегодня не выручил. Первый тайм дал много информации.

Аякс – Динамо: первый провал в сезоне, детские подарки и... сохранение шансов на Лигу чемпионов

Кендзеру терзали на фланге один в один. В этой ситуации должен был помогать Цыганков, или по темпу кто-то из опорной зоны. Но, к сожалению, с подстраховкой партнеров у киевлян не получилось.

Аякс – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Молодцы, что смогли забить. Стандарты были опасны в исполнении Динамо, видно, что этому аспекту уделяется много внимания. Гол был забит с наигранной комбинации. Этот Аякс стоя не обыграешь, в Киеве придется рисковать. Я верю, что Динамо это сделает. Проигрывать всегда неприятно, вот на основании этого... Критика заслуженная", – написал Заховайло на своей странице в Фейсбук.