Заховайло: Вболівальники Динамо на межі зриву, якщо не пройти Брюгге – виникне складна ситуація

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло порівняв рівень гравців Динамо та Брюгге перед матчем-відповіддю кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Хочу бути патріотом. Вірю, що Динамо вдасться пройти Брюгге. Матч буде непростим. Знаю, що в Брюгге є проблеми: ушкодження отримали Соболь і Бонавентура. Рішення щодо них будуть прийматися вже ближче до гри.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо потрібно зібратися. Грати потрібно не через "не можу", а в інтенсивний футбол. Якщо це вдасться, тоді буде результат. Немає сенсу прогнозувати, кого випустить Хацкевич. Вийдуть ті, хто буде максимально готовий до напруженої гри.

Для Динамо це головний матч початку сезону. Потрібно зробити все, щоб грати в Лізі чемпіонів. Уболівальники вже на межі зриву. Якщо не виконати це завдання, виникне дуже складна ситуація.

За майстерністю, рівнем футболістів Динамо та Брюгге рівні. Якщо функціонально загнати бельгійців і вони почнуть бігати "з кисневою маскою", тоді в українців будуть шанси. Так можна обіграти Брюгге. Якщо ж буде монотонний футбол – тихо, спокійно, не поспішаючи, без тиску, то можна буде не розраховувати на перемогу. Головне – реалізувати свої нагоди. На цій патріотичній ноті я зроблю ставку, що Динамо пройде далі", – цитує Заховайла bookmaker-ratings.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге в рамках матчу-відповіді кваліфікації ЛЧ 13 серпня, початок о 20:30. Результат першої зустрічі – 0:1.

Динамо – Брюгге: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів