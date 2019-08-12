Динамо – Брюгге: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо та бельгійський Брюгге зійдуться у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Брюгге відбудеться 13 серпня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Динамо – Шахтар: перемога імені гравців збірної України, провальні експерименти і шокова терапія перед матчем сезону

Динамо Київ – Брюгге, прогноз букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів:

Фахівці британської контори William Hill вважають український гранд фаворитом протистояння. На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 1,95. Натомість імовірний успіх брюггинців оцінюється балом 3,90, а нічия – 3,40.

Ще більше в потенційну перемогу Динамо вірять австрійці з Bwin. Тут коефіцієнт на успіх "біло-синіх" складає 1,87. Із тим же балом 3,90 можна поставити на Брюгге. А на нічийний підсумок матчу можна поставити з коефіцієнтом 3,60.

Нагадаємо, що тиждень тому команди провели перший поєдинок у двоматчевій дуелі. Сильнішим тоді виявився Брюгге, який здобув мінімальну перемогу вдома завдяки реалізованому Хансом Ванакеном пенальті.

Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ про матч ЛЧ Брюгге – Динамо