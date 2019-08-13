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Заховайло: Болельщики Динамо на грани срыва, если не пройти Брюгге – возникнет сложная ситуация

17:28 43 Читати українською
Заховайло: Болельщики Динамо на грани срыва, если не пройти Брюгге – возникнет сложная ситуация
Вячеслав Заховайло / Фото УНИАН

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло сравнил уровень игроков Динамо и Брюгге перед ответным матчем квалификации Лиги чемпионов.

 

"Хочу быть патриотом. Верю, что Динамо удастся пройти Брюгге. Матч будет непростым. Знаю, что в Брюгге есть проблемы: повреждения получили Соболь и Бонавентура. Решение по ним будут приниматься уже ближе к игре.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Динамо нужно собраться. Играть нужно не через "не могу", а в интенсивный футбол. Если это удастся, тогда будет результат. Нет смысла прогнозировать, кого выпустит Хацкевич. Выйдут те, кто будет максимально готов к напряженной игре.

Для Динамо это главный матч начала сезона. Нужно сделать все, чтобы играть в Лиге чемпионов. Болельщики уже на грани срыва. Если не выполнить эту задачу, возникнет очень сложная ситуация.

По мастерству, уровню футболистов Динамо и Брюгге равны. Если функционально загнать бельгийцев и они начнут бегать "с кислородной маской", тогда в украинцев будут шансы. Так можно обыграть Брюгге. Если же будет монотонный футбол – тихо, спокойно, не спеша, без давления, то можно будет не рассчитывать на победу. Главное – реализовать свои возможности. На этой патриотической ноте я сделаю ставку, Динамо пройдет дальше", – цитирует Заховайло bookmaker-ratings.

Напомним, Динамо встретится с Брюгге в рамках ответного матча квалификации ЛЧ 13 августа, начало в 20:30. Результат первой встречи – 0:1.

Динамо – Брюгге: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

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Динамо – Брюгге: Цыганык дал прогноз на матч Лиги чемпионов
08:26
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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Брюгге Лига чемпионов Вячеслав Заховайло
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