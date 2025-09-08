Український захисник Руха Віталій Роман покине Лехію, повідомляє польський журналіст Пйотр Потепа.

За інформацію джерела, 22-річний оборонець, який мав виступати за гданський клуб на правах оренди, не виправдав очікувань тренерського штабу ані щодо футболу, ані щодо фізичної форми. Зазначається, що складнощі також виникли з самим трансфером, і все вказує на те, що українець повернеться до Львова.

Нагадаємо, Роман – вихованець Карпат. До Руха приєднався у жовтні 2020 року. У поточному сезоні провів за "жовто-чорних" 1 матч. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.