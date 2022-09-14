Захисник Селтіка виділив сильні сторони Шахтаря та привідкрив план на гру
Оборонець шотландців Моріц Єнц відверто висловив свої думки перед поєдинком 2 туру Ліги чемпіонів із Шахтарем.
– Яке значення має гра проти Шахтаря і наскільки впевнена в собі ваша команда після матчу з Реалом?
– Для мене цей матч буде черговим великим матчем у кар'єрі, також він буде великим і для моєї команди. Ми готові й гратимемо зосереджено.
"Це знає лише Бог": наставник Селтіка – про війну в Україні і фаворита матчу з Шахтарем
– Тиждень тому Селтік поступився Реалу, а Шахтар розгромив Лейпциг. Чого очікуєте від суперника?
– З Реалом ми добре відіграли 60 хвилин, наразі ж нам варто звернути увагу на те, щоб скористатися всіма своїми шансами, не залишаючи все на фінал матчу. Шахтар – структурована команда з гарною лінією півзахисту: суперник чудово грає в блоці, а потім контратакує. Про це слід думати, однак також важливо доставляти м'ячі до потрібних нам зон поля.
– Якої атмосфери очікуєте, зважаючи, що Шахтар не грає вдома?
– Кожен поєдинок – непростий виклик, цього ж очікуємо й від зустрічі із Шахтарем. Проте все залежить від нас, адже саме ми гратимемо.
– Що думаєте про матч у контексті того, що сталося минулого тижня?
– Як і в будь-якому іншому матчі, розраховуємо на позитивний результат. Слід перемагати, тому почнемо грати в наш футбол від перших хвилин.
– Ви мали додатковий час на підготовку – що-небудь змінювали перед грою із Шахтарем?
– Ми чудово підготувались, важко тренувалися. До суперника команда готова, – цитує Єнца сайт "гірників".
Шахтар – Селтік: феєрія Блохіна, битий чемпіон – як українці грали з шотландцями?