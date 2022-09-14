– Недалеко звідси триває війна. Завтра на стадіоні буде багато українців, які виїхали до Польщі, з ними будуть і поляки. Напевне, ми побачимо на трибунах солідарність і підтримку. Що можете сказати про це?

– Я це розумію і розумію цей контекст. Але зрештою завтра матч Ліги чемпіонів, а отже, кожен з нас, кожна з команд робитиме все, щоб презентувати себе найкращим чином. Тому я розраховую на чудову гру.

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– У Лейпцигу ми побачили, на що здатен Шахтар, навіть коли грає без м'яча. Як ви підходитимете до питання контролю м'яча?

– Ми маємо проблеми, пов'язані з тим, що деякі наші гравці перебувають не в найкращому фізичному стані, однак ми говоримо про Лігу чемпіонів, де кожен матч є складним. Завтра на нас чекає важка гра, проте ми до цього готові.

– Зважаючи на гру Селтіка в матчі з Реалом, чи готова ваша команда перемагати в Лізі чемпіонів і чи здатна це зробити завтра?

– Якщо йдеться про труднощі та моє ставлення до них, то воно не змінилося – мій рівень впевненості в команді лишається таким самим, як і минулого тижня. Вийдемо на поле та зіграємо у футбол. Так, це буде непростий поєдинок, але ми гратимемо, щоб перемогти.

– Ваш колега Ігор Йовічевіч сказав, що Шахтар не був фаворитом у поєдинку з Лейпцигом і не буде фаворитом у завтрашній грі. Кого ви вважаєте фаворитом матчу?

– Чесно скажу вам, не знаю. Це знає лише Бог, – цитує Постекоглу сайт донеччан.

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