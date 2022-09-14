Защитник шотландцев Мориц Енц откровенно высказал свое мнение перед поединком 2 тура Лиги чемпионов с Шахтером.

– Каково значение игры против Шахтера и насколько уверена в себе ваша команда после матча с Реалом?

– Для меня этот матч будет очередным большим матчем в карьере, также он будет великим и для моей команды. Мы готовы и будем играть сосредоточенно.

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– Неделю назад Селтик уступил Реалу, а Шахтер разгромил Лейпциг – чего ожидаете от соперника?

– С Реалом мы хорошо отыграли 60 минут, сейчас же нам стоит обратить внимание на то, чтобы использовать все свои шансы, не оставляя все на финал матча. Шахтер – структурированная команда с хорошей линией полузащиты: соперник отлично играет в блоке, а затем контратакует. Об этом нужно думать, но также важно доставлять мячи в нужные нам зоны поля.

– Какой атмосферы ожидаете, учитывая, что Шахтер не играет дома?

– Каждый поединок – непростой вызов, этого же ожидаем и от встречи с Шахтером. Но все зависит от нас, так как именно мы будем играть.

– Что думаете о матче в контексте произошедшего на прошлой неделе?

– Как и в любом другом матче, рассчитываем на позитивный результат. Нужно побеждать, поэтому начнем играть в наш футбол с первых минут.

– У вас было дополнительное время на подготовку – что-нибудь меняли перед игрой с Шахтером?

– Мы очень хорошо подготовились, тяжело тренировались. К сопернику команда готова.

– Кого из игроков Шахтера могли бы персонально выделить, ведь это новая и молодая команда?

– Да, это молодая команда, которая широко ведет игру. Я бы выделил контратаки, ведь Шахтер может очень быстро переходить из обороны в атаку, – цитирует Енца сайт "горняков".

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