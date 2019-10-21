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Захисник Динамо Загреб поділився сміливим планом на гру проти Шахтаря в Лізі чемпіонів

17:11 467 Читать на русском
Захисник Динамо Загреб поділився сміливим планом на гру проти Шахтаря в Лізі чемпіонів
Петар Стояновіч / Фото Jurij Kodrun

Оборонець загребського Динамо Петар Стояновіч розповів про амбіції своєї команди у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

 

"Ми хочемо здобути перемогу, але розуміємо, що попереду складна робота, Шахтар – серйозна команда. У них хороші гравці, індивідуально сильні, тому буде непросто. Ми сподіваємося виграти, проявимо свої найкращі якості.

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Хочемо, щоб матч вдало завершився для нас. Ми відпрацювали багато речей, будемо аналізувати команду суперника. Подивимося, що принесе нам матч, хочемо забити, точно не будемо тільки захищатися", – сказав Стояновіч в коментарі офіційному сайту Динамо З.

Чемпіонат України слабкий, тому він не може бути показником сили Шахтаря, – тренер Динамо З

Нагадаємо, після двох турів Ліги чемпіонів донецький Шахтар та загребське Динамо мають у своєму активі по 3 очки.

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