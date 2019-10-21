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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Чемпіонат України слабкий, тому він не може бути показником сили Шахтаря, – тренер Динамо З

14:38 347 Читать на русском
Чемпіонат України слабкий, тому він не може бути показником сили Шахтаря, – тренер Динамо З
Ненад Б'єліца / Сайт УЄФА

Головний тренер загребського Динамо Ненад Б'єліца поділився очікуваннями від матчу 3 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

 

"Атака Шахтаря складається здебільшого з бразильців, це якісні і непередбачувані гравці. В обороні грають здебільшого українці, і в цілому у команди мало слабких сторін. Але ми спробуємо зіграти краще, ніж проти Манчестер Сіті, особливо це стосується дій в атаці.

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Наш тренерський штаб переглядав матчі Шахтаря, але їхній чемпіонат досить слабкий і не може бути показником сили суперника. Ми більше орієнтувалися на матчі в Лізі чемпіонів, в тому числі минулорічні. Перш за все, ми повинні зіграти краще, ніж в минулій зустрічі, і тоді можна сподіватися на позитивний результат", – цитує Б'єліцу офіційний сайт Динамо З.

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Нагадаємо, після двох турів хорвати і "гірники" ділять другу сходинку групи С – у команд по три пункти в активі.

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Ненад Б’єліца Ненад Б’єліца Шахтар - Динамо Загреб Динамо Загреб Динамо Загреб Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар
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