Шахтар – Динамо Загреб: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар прийме Динамо Загреб в третьому турі групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру та кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб відбудеться 22 жовтня в Харкові на ОСК Металіст. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Шахтар – Динамо Загреб, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Шахтар підходить до гри явним фаворитом поєдинку. Фахівці букмекерської контори Марафон перемогу чемпіона України оцінюють коефіцієнтом 1,75. Нічия вважається успіхом для хорватів – на неї приймають ставки з коефіцієнтом 3,74. А от перемога Динамо Загреб є найменш вірогідним підсумком зустрічі, адже 3 очки гостей оцінюються в 5,35.

Нагадаємо, після двох турів групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20 Шахтар та Динамо Загреб мають по 3 очки та ділять 2-3 місця в квартеті C. Лідирує Манчестер Сіті, в якого максимальні 6 пунктів. Аталанта, яка зазнала двох поразок від Динамо та Шахтаря, замикає турнірну таблицю групи, не маючи в активі жодного очка.

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