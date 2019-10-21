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Защитник Динамо Загреб поделился смелым планом на игру против Шахтера в Лиге чемпионов

17:11 57 Читати українською
Защитник Динамо Загреб поделился смелым планом на игру против Шахтера в Лиге чемпионов
Петар Стоянович / Фото Jurij Kodrun

Защитник загребского Динамо Петар Стоянович рассказал об амбициях своей команды в матче 3 тура Лиги чемпионов против Шахтера.

 

"Мы хотим одержать победу, но понимаем, что впереди сложная работа, Шахтер – серьезная команда. У них хорошие игроки, индивидуально сильные, поэтому будет непросто. Мы надеемся выиграть, проявим свои лучшие качества.

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Хотим, чтобы матч удачно завершился для нас. Мы отработали много вещей, будем анализировать команду соперника. Посмотрим, что принесет нам матч, хотим забить, точно не будем только защищаться", – сказал Стоянович в комментарии официальному сайту Динамо З.

Чемпионат Украины слабый, поэтому он не может быть показателем силы Шахтера, – тренер Динамо З

Напомним, после двух туров Лиги чемпионов донецкий Шахтер и загребское Динамо имеют в своем активе по 3 очка.

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Лига чемпионов Шахтер - Динамо Загреб Петар Стоянович Петар Стоянович Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб
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