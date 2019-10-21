Защитник Динамо Загреб поделился смелым планом на игру против Шахтера в Лиге чемпионов

Защитник загребского Динамо Петар Стоянович рассказал об амбициях своей команды в матче 3 тура Лиги чемпионов против Шахтера.

"Мы хотим одержать победу, но понимаем, что впереди сложная работа, Шахтер – серьезная команда. У них хорошие игроки, индивидуально сильные, поэтому будет непросто. Мы надеемся выиграть, проявим свои лучшие качества.

Шахтер – Динамо Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов

Хотим, чтобы матч удачно завершился для нас. Мы отработали много вещей, будем анализировать команду соперника. Посмотрим, что принесет нам матч, хотим забить, точно не будем только защищаться", – сказал Стоянович в комментарии официальному сайту Динамо З.

Чемпионат Украины слабый, поэтому он не может быть показателем силы Шахтера, – тренер Динамо З

Напомним, после двух туров Лиги чемпионов донецкий Шахтер и загребское Динамо имеют в своем активе по 3 очка.