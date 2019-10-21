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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Захисник Динамо З Ділавер: Ми можемо довести свою силу з такими командами, як Шахтар

22:40 118 Читать на русском
Захисник Динамо З Ділавер: Ми можемо довести свою силу з такими командами, як Шахтар
Емір Ділавер / фото: Динамо Загреб

Захисник загребського Динамо Емір Ділавер поділився очікуваннями напередодні поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

 

"Усвідомлюємо силу і загрозу Шахтаря. Але ми дуже багато тренувалися, дивилися їхні матчі, тому сподіваюся на хороший результат.

Шахтар – Динамо Загреб: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головна причина поразки від Ман Сіті в тому, що ми були занадто схвильовані. Атмосфера була дуже вражаючою. Ми були під враженням від їхньї команди. Але вірю, що ми зможемо взяти реванш.

Можливо, не з такими командами, як Сіті, а з такими, як Шахтар і Аталанта, ми можемо довести свою силу", – сказав Ділавер на передматчевій прес-конференції.

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Нагадаємо, поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Джерело: Футбол 24
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Емір Ділавер Емір Ділавер Динамо Загреб Динамо Загреб Ліга чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб
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