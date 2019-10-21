Захисник Динамо З Ділавер: Ми можемо довести свою силу з такими командами, як Шахтар

Захисник загребського Динамо Емір Ділавер поділився очікуваннями напередодні поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.
"Усвідомлюємо силу і загрозу Шахтаря. Але ми дуже багато тренувалися, дивилися їхні матчі, тому сподіваюся на хороший результат.
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Головна причина поразки від Ман Сіті в тому, що ми були занадто схвильовані. Атмосфера була дуже вражаючою. Ми були під враженням від їхньї команди. Але вірю, що ми зможемо взяти реванш.
Можливо, не з такими командами, як Сіті, а з такими, як Шахтар і Аталанта, ми можемо довести свою силу", – сказав Ділавер на передматчевій прес-конференції.
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Нагадаємо, поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.