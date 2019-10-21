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Защитник Динамо З Дилавер: Мы можем доказать свою силу с такими командами, как Шахтер

22:40 5 Читати українською
Защитник Динамо З Дилавер: Мы можем доказать свою силу с такими командами, как Шахтер
Эмир Дилавер / фото Динамо Загреб

Защитник загребского Динамо Эмир Дилавер поделился ожиданиями накануне поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

 

"Осознаем силу и угрозу Шахтера. Но мы очень много тренировались, смотрели их матчи, поэтому надеюсь на хороший результат.

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Главная причина поражения от Ман Сити в том, что мы были слишком взволнованы. Атмосфера была очень впечатляющей. Мы были под впечатлением от их команды. Но верю, что мы сможем взять реванш.

Возможно, не с такими командами, как Сити, а с такими, как Шахтер и Аталанта, мы можем доказать свою силу", – сказал Дилавер на предматчевой пресс-конференции.

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Напомним, поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Динамо Загреб онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Футбол 24
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