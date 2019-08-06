Захисник Брюгге: Динамо – це український Аякс

Оборонець Брюгге Клінтон Мата поділився очікуваннями від поєдинку проти Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Якщо в нашій грі є якісь слабкі місця, Динамо одразу ж цим скористається і покарає. Це дуже досвідчений єврокубковий боєць. З ними не можна розслаблятися все дев'яносто хвилин.

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Дивлячись на склад Динамо, можна сказати, що це свого роду пропорційна суміш досвіду і молодості. Свого роду український Аякс. Тут є гравці і першої збірної і ті, хто цього літа став чемпіоном світу U-20.

Завдання для нас не з легких, але ж і у нас є свої бонуси і переваги. Тому, як не крути, а шанси, я думаю, у команд рівні", – цитує Мату "Команда №1".

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