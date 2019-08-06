Брюгге – Динамо: Циганик дав прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик вважає, що для Динамо відкрита дорога до групової стадії Ліги чемпіонів.

"Динамо чудово й спокійно стартувало в сезоні. Три матчі – три перемоги. В принципі, команда непогано виглядає. Тим паче, відбувається ротація. В останній грі, щоправда, сподівався, що вийде Циганков, аби набратися ігрової практики.

Загалом, Динамо в оптимальному складі підходить до кваліфікації Ліги чемпіонів. Цікаво, який набір виконавців обере Хацкевич.

Брюгге – Динамо: команди визначились з кольорами форм

Водночас, у Брюгге великі зміни. Змінився тренер, прийшов наставник-чемпіон Філіпп Клеман. Команда дуже сильно відіграла останній поєдинок проти Сент-Трюйдена. Гра з таким суперником – не показник, але Брюгге продемонстрував свою швидкість.

Прогнозую, що Динамо гратиме другим номером і ловитиме суперника на контратаках. Якщо кияни не дадуть розігнатися футболістам Брюгге, будуть шанси на позитивний результат.

Безус оцінив шанси Динамо пройти Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів

Після жеребкування Ліги чемпіонів можу сказати, що Динамо відкрита дорога до групового етапу Ліги чемпіонів. Не думаю, що Брюгге слабше за Базель чи ЛАСК. Українцям до снаги пройти таких суперників", – цитує Циганика Bookmaker-ratings.