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Защитник Брюгге: Динамо – это украинский Аякс

15:37 41 Читати українською
Защитник Брюгге: Динамо – это украинский Аякс
Клинтон Мата / Брюгге

Защитник Брюгге Клинтон Мата поделился ожиданиями от поединка против Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

 

"Если в нашей игре есть какие-то слабые места, Динамо сразу же этим воспользуется и накажет. Это очень опытный еврокубковый боец. С ними нельзя расслабляться все девяносто минут.

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Смотря на состав Динамо, можно сказать, что это своего рода пропорциональная смесь опыта и молодости. Своего рода украинский Аякс. Здесь есть игроки и первой сборной и те, кто этим летом стал чемпионом мира U-20.

Задача для нас не из легких, но и у нас есть свои бонусы и преимущества. Поэтому, как ни крути, а шансы, я думаю, у команд равные", – цитирует Мату "Команда №1".

Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів

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Брюгге – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов
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