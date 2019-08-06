Защитник Брюгге: Динамо – это украинский Аякс

Защитник Брюгге Клинтон Мата поделился ожиданиями от поединка против Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Если в нашей игре есть какие-то слабые места, Динамо сразу же этим воспользуется и накажет. Это очень опытный еврокубковый боец. С ними нельзя расслабляться все девяносто минут.

Брюгге – Динамо: Цыганык дал прогноз на матч Лиги чемпионов

Смотря на состав Динамо, можно сказать, что это своего рода пропорциональная смесь опыта и молодости. Своего рода украинский Аякс. Здесь есть игроки и первой сборной и те, кто этим летом стал чемпионом мира U-20.

Задача для нас не из легких, но и у нас есть свои бонусы и преимущества. Поэтому, как ни крути, а шансы, я думаю, у команд равные", – цитирует Мату "Команда №1".

Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів