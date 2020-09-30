"Я дуже задоволений, що ми пройшли далі, але незадоволений такою грою. Та найголовніше, щ є результат і ми потрапили до групового раунду Ліги чемпіонів.

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Все йшло добре, але після третього гола ми припустились багатьох помилок, дозволили супернику створити багато стандартів. А стандарти для них – це козир номер один. Я хочу, аби моя команда показувала трохи інший футбол – не той, який вона демонструвала у другому таймі. Хоча результат мені подобається.

Давайте поки радіти тому, що команда після тривалої перерви потрапила до Ліги чемпіонів і що ця лінія захисту зіграла непогано за такий короткий період з такими змінами.

Я думаю, що єдине, що мені не сподобалось – це розслабленість гравців після третього гола. Суперник користувався цим і створив занадто багато моментів. Хочу подякувати хлопцям за те, що ми вирішили завдання виходу у Лігу чемпіонів. Два місяці тому у мене було лише 8 гравців на тренуваннях. З заміна та змінами ми вирішили завдання виходу і добились хороших результатів. Є достатньо часу до ігр в групах – подивимось, що можна змінити і зробити.

Чи достатньо мені нинішнього складу? На жаль багато гравців поїдуть зараз у розташування своїх національних збірних... Краще аби вони там не грали і готувались до Ліги чемпіонів. Тим більше, що ми поки команда, яка лише створюється.

Чи буду я купувати нових гравців? Дайте грошей – куплю", – сказав Луческу у післяматчевому коментарі каналу "Футбол".

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