Наставник Динамо після успішної кваліфікації у груповий турнір Ліги чемпіонів 2020/21 став автором унікального досягнення.

Київська команда вперше з 2016 року зіграє у груповій стадії найпрестижнішого єврокубка. Перемога над Гентом офіційно забезпечила Динамо щонайменше 6 матчів у Лізі чемпіонів.

Динамо – Гент – 3:0 – відео голів

Мірча Луческу, який влітку очолив "біло-синіх", виконав одне з головних завдань. 75-річний румун став першим в історії тренером, який вивів у груповий турнір Ліги чемпіонів обидвох українських грандів – Динамо та Шахтар.

Нагадаємо, на посаді головного тренера "гірників" Луческу теж пробивався у груповий турнір ЛЧ – зокрема, успішно долав кваліфікацію в 2004-му, 2006-му, 2007-му, 2008-му та 2015-му роках. Ще 4 рази Шахтар здобував пряму путівку в групу завдяки перемозі в чемпіонаті України.

Динамо розгромило Гент і вийшло у груповий етап ЛЧ вперше за 4 роки – дивовижний матч, 12 сейвів Бущана, фарт Луческу