"Загалом я задоволений виступами Ман Сіті. Могло бути краще, але могло бути й гірше. Я бачу склянку наполовину повною. Нам потрібно знайти баланс: не надто хвилюватися щодо цих невдач, але й не впадати в депресію. У Белграді ми плануємо захистити свій престиж і добре завершити груповий етап ЛЧ.

Перемога Гвардіоли без Холанда у відеоогляді матчу Лутон – Манчестер Сіті – 1:2

Відчуваю, що в команди все добре. У мене немає відчуття, що ми втрачаємо багато очок або погано виступаємо. Просто у нас високі стандарти. Ми програли один матч і зіграли внічию в інших, але виступ був на найвищому рівні. Те, що ми постійно вигравали в минулому... ми самі всіх до цього привчили. Але так не може тривати вічно. Ми готуємося до завтрашнього матчу, потім у нас за розкладом Крістал Пелас, з яким нам ніколи не буває просто, а потім на нас чекає поїздка на Близький схід, щоб виграти клубний ЧС, якого в Ман Сіті поки що немає. У нас матч через три дні, 5-6 годинна поїздка, матч через три дні, півфінал клубного ЧС, три дні, потенційний фінал клубного ЧС. Я радий, що зможу завтра надати ігровий час футболістам, які мало грали в останніх матчах.

Ходанд? Він повернеться в четвер, і ми подивимося на його самопочуття. Не можу відповісти, чи зможе він зіграти в суботу", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Матч Црвена Звезда – Манчестер Сіті відбудеться в середу, 13-го грудня.

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Лутоном, перервавши безвиграшну серію, Фулхем знищив Вест Хем і обійшов Челсі