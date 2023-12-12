"В целом я доволен выступлениями Ман Сити. Могло быть лучше, но могло быть и хуже. Я вижу стакан наполовину полным. Нам нужно найти баланс: не слишком волноваться по поводу этих неудач, но и не впадать в депрессию. В Белграде мы планируем защитить свой престиж и хорошо завершить групповой этап ЛЧ.

Победа Гвардиолы без Холанда в видеообзоре матча Лутон – Манчестер Сити – 1:2

Чувствую, что у команды всё хорошо. У меня нет ощущения, что мы теряем много очков или плохо выступаем. Просто у нас высокие стандарты. Мы проиграли один матч и сыграли вничью в остальных, но выступление было на высшем уровне. То, что мы постоянно выигрывали в прошлом... мы сами всех к этому приучили. Но так не может длиться вечно. Мы готовимся к завтрашнему матчу, потом у нас по расписанию Кристал Пэлас, с которым нам никогда не бывает просто, а затем нас ждёт поездка на Ближний восток, чтобы выиграть клубный ЧМ, которого у Ман Сити пока нет. У нас матч через три дня, 5-6 часовая поездка, матч через три дня, полуфинал клубного ЧМ, три дня, потенциальный финал клубного ЧМ. Я рад, что смогу завтра предоставить игровое время футболистам, которые мало играли в последних матчах.

Ходанд? Он вернётся в четверг, и мы посмотрим на его самочувствие. Не могу ответить, сможет ли он сыграть в субботу", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Матч Црвена Звезда – Манчестер Сити состоится в среду, 13-го декабря.

Манчестер Сити одержал волевую победу над Лутоном, прервав безвыигрышную серию, Фулхэм уничтожил Вест Хэм и обошел Челси