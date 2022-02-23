"Моя мрія стала реальністю в Ювентусі, але я незадоволений, тому що ми не виграли, хоча всі хотіли перемогти. Цього не сталося, рухаємось далі. Думаю, ми зробили те, що й запланували в роздягальні, але, звичайно, багато чого залежить і від суперника. Ми привітали Вільярреал із грою. Я особисто забув уже цей матч, треба думати про наступну гру.

Супердебют Влаховіча у відеоогляді матчу Вільяреал – Ювентус – 1:1

Щодо мого святкування гола, я не розумію, чому люди завжди вишукують протиріччя. Я не читаю газети, і жест не був присвячений критикам, він був адресований члену моєї родини. От і все", – наводить слова Влаховіча Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус та Вільяреал розійшлись миром (1:1). Саме Душан став автором єдиного голу туринців, забивши вже на 33-й секунді зустрічі.

Вільяреал – Ювентус: Влаховіч відзначив дебют в ЛЧ голом на першій хвилині, нічия викинула Шахтар з топ-20 клубів Європи