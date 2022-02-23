Супердебют Влаховіча у відеоогляді матчу Вільяреал – Ювентус – 1:1
00:23 - Читать на русском
Вільяреал та Ювентус розписали нічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
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Оборона іспанців капітулювала вже на 33-й секунді матчу. Даніло виконав довге закидання на Влаховіча, а серб оформив гол у своєму дебютному матчі на рівні Ліги чемпіонів.
Ювентус втримав нічию з Вільяреалом – Влаховіч відзначив дебют в ЛЧ голом на першій хвилині
Вільяреал відігрався по перерві. На 66-й хвилині провалився вже захист Ювентуса, який залишив Парехо абсолютно самотнім у карному майданчику. Капу м'яко накинув м'яч у "дірку", а Дані розстріляв ворота Щенсни – 1:1.
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