Вільяреал та Ювентус розписали нічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Оборона іспанців капітулювала вже на 33-й секунді матчу. Даніло виконав довге закидання на Влаховіча, а серб оформив гол у своєму дебютному матчі на рівні Ліги чемпіонів.

Ювентус втримав нічию з Вільяреалом – Влаховіч відзначив дебют в ЛЧ голом на першій хвилині

Вільяреал відігрався по перерві. На 66-й хвилині провалився вже захист Ювентуса, який залишив Парехо абсолютно самотнім у карному майданчику. Капу м'яко накинув м'яч у "дірку", а Дані розстріляв ворота Щенсни – 1:1.