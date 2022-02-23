"Моя мечта стала реальностью в Ювентусе, но я недоволен, потому что мы не выиграли, хотя все хотели победить. Этого не произошло, двигаемся дальше. Думаю, мы сделали то, что и запланировали в раздевалке, но, конечно, многое зависит и от соперника. Мы поздравили Вильярреал с игрой. Я лично забыл этот матч, надо думать о следующей игре.

Супердебют Влаховича в видеообзоре матча Вильярреал – Ювентус – 1:1

Относительно моего празднования гола я не понимаю, почему люди всегда выискивают противоречия. Я не читаю газеты, и жест не был посвящен критикам, он был адресован члену моей семьи. Вот и все", – приводит слова Влаховича Football Italia.

Напомним, Ювентус и Вильярреал разошлись миром (1:1). Именно Душан стал автором единственного гола туринцев, забив уже на 33-й секунде встречи.

Вильярреал – Ювентус: Влахович отметил дебют в ЛЧ голом на первой минуте, ничья выбросила Шахтер из топ-20 клубов Европы