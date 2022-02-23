"Забыл уже этот матч": Влахович раздражен утраченной победой Ювентуса над Вильярреалом
Нападающий Ювентуса Душан Влахович поделился мыслями о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала.
"Моя мечта стала реальностью в Ювентусе, но я недоволен, потому что мы не выиграли, хотя все хотели победить. Этого не произошло, двигаемся дальше. Думаю, мы сделали то, что и запланировали в раздевалке, но, конечно, многое зависит и от соперника. Мы поздравили Вильярреал с игрой. Я лично забыл этот матч, надо думать о следующей игре.
Супердебют Влаховича в видеообзоре матча Вильярреал – Ювентус – 1:1
Относительно моего празднования гола я не понимаю, почему люди всегда выискивают противоречия. Я не читаю газеты, и жест не был посвящен критикам, он был адресован члену моей семьи. Вот и все", – приводит слова Влаховича Football Italia.
Напомним, Ювентус и Вильярреал разошлись миром (1:1). Именно Душан стал автором единственного гола туринцев, забив уже на 33-й секунде встречи.
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