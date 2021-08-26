"Нам дісталася дуже хороша, сильна група. Це буде чудовий шанс проявити себе, постаратися показати всьому світу, що ми можемо боротися на цьому рівні. Сподіваюся, у нас все вийде. Будемо готуватися до групового етапу, налаштовуватися на матчі з цими командами.

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Можливо, і добре, що нам знову попалася Барселона, адже це одна з найкращих команд у світі. Ймовірно, комусь і хотілося зустрітися з новими командами, з якими ми ще не грали, але як на мене, з Барселоною можна грати хоч кожен рік, а то й частіше. Емоції від таких зустрічей тільки позитивні.

Чи буде Динамо більш підготовленим у новому сезоні Ліги чемпіонів? Думаю, так, адже за минулий рік у нас вже накопичився досвід ігор з суперниками такого рівня. Багато хлопців представляли національну збірну на Євро-2020, де також були ігри найвищого рівня. Думаю, в цьому сезоні в Лізі чемпіонів ми будемо відчувати себе вже впевненіше.

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Протистояння з Яремчуком? Звичайно, це буде дуже цікава зустріч. Бенфіка – теж хороша, сильна команда, але в матчах з нею ми зобов'язані добре себе проявити. Чи обговорювали, кого хотіли в суперники? Обговорювали, причому думки і вподобання були різні. Хтось хотів суперників якомога слабше, хтось – навпаки, найсильніших.

Вийшло те, що вийшло. Особисто я і хотів, аби нам попалася сильна група, хотілося зіграти з топ-клубами. Так і вийшло, тому я задоволений групою, адже нам дістались такі суперники, яких я і хотів", – поділився Забарний у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо потрапило до квартету E, де суперниками киян стануть Баварія, Барселона та Бенфіка, у складі якої виступає Роман Яремчук.

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